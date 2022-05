Theater in der Kneipe wird es geben. Schauspielerin Klara Eham und Regieassistent Peter Stuppner haben sich die neue Szenekneipe in Rostock ausgesucht. So wird das Unfug, in der Waldemarstrasse mal kurz zum Theater. Die Geschichte einer jungen Frau, eine die Ihre Nachbarin sein könnte wird derzählt. Das Volkstheater will zu den jungen Menschen. Kommen die nicht ins Theater, dann kommt das Theater halt zu ihnen.

Artikel zum Podcast: