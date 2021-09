Hörkolumne von Max-Stefan Koslik : Bullentöter Backhaus: Er sitzt wieder auf der Kanonenkugel

Jetzt anhören! Politik kann auch sehr unterhaltsam sein. Mit einem Augenzwinkern nimmt der stellvertretende Chefredakteur, Max-Stefan Koslik, in seiner Kolumne Woche für Woche die Politiker in Schwerin aufs Korn – und blickt hinter die Kulissen des Landtags in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Zur Zeit finden ja wieder die Backhaus-Tage in Mühlengeez statt. Der Minister ganz aus dem Häuschen sitzt wieder auf der Kanonenkugel. „Auf einer Mela hatte sich ein Bulle losgerissen. Und ist auf Erwin Sellering los. Und ICH habe ihn beiseite gerissen. Sonst wäre ein Unfall passiert... Die ganze Kolumne von Max-Stefan Koslik können Sie jetzt hören. K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.