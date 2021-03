Kolumne zum Anhören: Jetzt sag ich auch mal was : Jede zehnte Frau von Endometriose betroffen

Welche Frau möchte in einem männerdominierten Gebiet wie der Politik schon zugeben, dass sie durch ihre “Weiblichkeit” beeinträchtigt ist?

Köln | Vor ungefähr einem Jahr war ich zu Gast in einer Podiumsdiskussion. Wenn ich mich an diese Veranstaltung erinnere, denke ich aber gar nicht an die Diskussion, sondern an den etwas wackeligen Barhocker, auf dem ich saß. Vielleicht war er auch gar nicht wackelig, aber es fühlte sich so instabil an, denn ich hatte so starke Unterleibsschmerzen, dass ich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.