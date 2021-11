So haben Sie Weihnachten noch nie gehört! : Geschichten am Kamin – Heute: Die Weihnachtsmaschine (Folge 1)

"Geschichten am Kamin" - so haben Sie Weihnachten von Ihrer Tageszeitung garantiert noch nie gehört. Passend zur kalten Jahreszeit bringen wir Ihnen an jedem Samstag im Advent herzerwärmende und lustige Wintergeschichten zum Hören für die ganze Familie.

von Bastian Rabeneck

27. November 2021, 06:00 Uhr

Osnabrück |



Machen Sie es sich mit ihren Liebsten gemütlich und lauschen Sie unseren "Geschichten am Kamin" - so haben Sie Weihnachten von Ihrer Tageszeitung garantiert noch nie gehört. Passend zur kalten Jahreszeit bringen wir Ihnen herzerwärmende und lustige Wintergeschichten für die ganze Familie ins Haus. Freuen Sie sich an jedem Samstag im Advent auf ausgewählte Stücke des mehrfach ausgezeichneten norddeutschen Poetry Slammers Florian Wintels und Ludwig Voges, niedersächsischer Autor für Kindergeschichten.

Folge 1: Die ungleichen Brüder und die Weihnachtsmaschine

In der ersten Ausgabe unserer "Geschichten am Kamin" erleben Nikolai und Anselm – zwei Brüder wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten – ein echtes Weihnachtsabenteuer. In der Geschichte von Autor Ludwig Voges sind Riese Anselm und Zwerg Nikolai ständig unterwegs und reisen durch das ganze Land. Denn es ist schwer einen Ort zu finden, an dem sie mit ihrem Größenunterschied lange verweilen können. Eines Tages stolpern Sie zufällig in einer Höhle über eine mysteriöse Maschine. Völlig kaputt haben Unbekannte dieses Wunderwerk der Technik zurückgelassen. Doch was steckt dahinter? Zwerg Nikolai findet schließlich die Anleitung zu der wunderlichen "Weihnachtsmaschine" und gemeinsam machen sich die ungleichen Brüder ans Werk. Hört die erste Folge unserer "Geschichten am Kamin" und erfahrt, was sich hinter dem Geheimnis der Weihnachtsmaschine verbirgt.

