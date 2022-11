Teil 1: Der Weihnachtsmann gibt nicht auf – Das Haus am Nordpol:

Im ersten Teil unserer Weihnachtsgeschichte „Der Weihnachtsmann gibt nicht auf“ begegnen wir fernab jedweder Zivilisation im hohen Norden einem niedergeschlagenen Weihnachtsmann. Bei sich im Kreis drehenden Therapiestunden mit seinem treuen Wichtel Nr. 7 klagt er sein Leid, denn: Vom einstmals glanzvollen Rockstar des Weihnachtsfestes ist nicht mehr viel übrig geblieben. Kein Kind glaubt mehr an den Mann mit dem weißen Rauschebart und dem roten Mantel. Jedes Jahr eine Heidenarbeit und keiner dankt es ihm. Die meisten glauben ja ohnehin, er sei eine Erfindung von Coca Cola. Doch da kommt dem Wichtel Nr. 7 eine verrückte Idee, die das Ansehen des deprimierten Weihnachtsmanns in den Augen der Kinder wiederherstellen könnte. Was die beiden vorhaben und ob es letztlich klappt, erfährst Du im ersten Teil unserer „Geschichten am Kamin“. Text/Erzähler - Florian Wintels Weihnachtsmann - Michael Seidel Wichtel Nr. 7 - Marco Dittmer-Thielcke Produktion - Michael Broscheit Redaktion - Bastian Rabeneck