In vielen Bereichen des Alltags kann Energie gespart und so der Geldbeutel geschont werden. In Folge 2 unserer Mini-Serie „Energie-Spartipps“ erklärt Experte Sascha Beetz wie es geht.

Die Energiepreise in Deutschland sind stark gestiegen. Deswegen fragen sich viele Menschen: Wie kann Energie gespart werden? Sascha Beetz von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein gibt Tipps, wie man Energie sparen und so den Geldbeutel schonen kann. Grafik: Verbraucherzentrale SH/Imago Martin Wagner/ Waldmüller/Roman Möbius/Michael Gstettenbauer