An meiner Schule gab es damals keine richtigen Kleidungsvorschriften. Allgemein hieß es aber, dass man sich angemessen kleiden müsse und dass Kopfbedeckungen im Schulgebäude nur in Ausnahmefällen erlaubt sind. Das Problem war für mich immer, dass die Lehrerinnen, aber vor allem auch die Lehrer sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was angemessen sei.

Manche Mädchen aus meinem Jahrgang wurden nach Hause geschickt, weil man ein paar Zentimeter Haut am Bauch sah, wenn sie sich meldeten. Einige Lehrer drohten mit XXL-T-Shirts aus dem Fundbüro, die wir tragen müssten, wenn unser Ausschnitt zu tief sei. Für mich als 14-Jährige führte diese Diskussionen dazu, dass meine Kleidung nur noch dazu diente, bloß nicht aufzufallen. Der Fakt, dass Jungs nie nach Hause geschickt wurden, ließ mich denken, dass eine Frau zu werden auch etwas Beschämendes sein kann.

Bundeselternrat fordert Dresscodes an Schulen

Der Bundeselternrat nutzte vergangene Woche nochmal die letzten Tage des Sommerlochs und stellte öffentlichkeitswirksam die Forderung nach Dresscodes an allen Schulen, um „lottriger Kleidung“ ein Ende zu setzen. Grundsätzlich habe ich gar kein Problem mit Kleidungsvorschriften, aber man sollte schon fragen, woher die Forderung nach einem Dresscode kommt und ob sie gewisse Bevölkerungsgruppen übermäßig treffen, ja sogar diskriminieren.

Der Bundeselternrat sagt selbst, dass der Anlass ihrer Forderung das Abaya-Verbot an französischen Schulen ist. Abayas sind lange, weite Kleider, die oft von Musliminnen getragen werden. Was weite, lange „muslimische“ Kleider von „normalen“ Maxi-Kleidern unterscheiden soll, kann ich selbst mit den größten rhetorischen Verrenkungen nicht erklären, ohne am Ende die Religion der Person unter dem Kleid zu berücksichtigen. In der französischen Stadt Roubaix hat eine muslimische Schülerin auf Basis dieses neuen Verbots sogar einen Schulverweis bekommen, obwohl sie weder ein Kopftuch noch ein Kleid trug. Ihr Outfit sei einfach nur „zu dunkel“ und damit „religiös“. Für mich klingt das nach Diskriminierung.

Noch heute habe ich den Eindruck, dass man sich als junge Frau nur falsch kleiden kann. Wer lange, weite Kleider trägt, ist „lottrig“ oder „religiös“ unterwegs. Wer bei 30 Grad ein normales Top mit Ausschnitt trägt, lässt „zu tief blicken“. In diesem Sinne wirkt der aktuell diskutierte Dresscode nicht wie ein Versuch, jungen Menschen angemessene Kleidung näherzubringen, sondern wie das Aufdrängen eines veralteten Weltbilds mit absurden Rollenverständnissen.

