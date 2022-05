An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Dafür spricht die große, blaue Eule im Kinderpodcast mit Joey Kelly. Joey ist als Musiker und Extremsportler bekannt. Mit seiner Familie, der „Kelly Family“, hat Joey schon die ganze Welt gesehen. Neben den unzähligen Hotels hat er dabei auch in einem Doppeldeckerbus, einem Hausboot und in einem Schloss gewohnt. Daher kennt sich Joey super mit Häusern und dem richtigen Zuhause aus und kann Ole und Basti auch ganz bestimmt mit der neuen Kinderfrage weiterhelfen.

Wie werden Häuser gebaut? Diese Fragen haben sowohl Ole aus Dresden als auch Malte der blauen Eule gestellt. Eule Ole fallen direkt noch ein paar weitere spannende Fragen dazu ein: Gibt es verschiedene Arten von Häusern? Und ab wann ist ein Haus auch ein Zuhause? All das wird im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.