Bedeutung des Brauchs : St. Nikolaus: Warum wir heute den Stiefel füllen

Der Nikolaus hat heute hoffentlich auch Ihren Stiefel gefüllt. Was steckt eigentlich hinter dem Brauch? Und gab es einen oder zwei historische Nikoläuse?

Hannover | Dass der Nikolaus am 6. Dezember die Stiefel füllt, weiß jedes Kind. Aber – warum ist das eigentlich so? Nikolaus – zwei Heilige in einem Der heilige Nikolaus ist seit Jahrhunderten einer der beliebtesten christlichen Volksheiligen. Er wird wegen seines vorbildlichen Lebens und seiner Wohltätigkeit verehrt. Im dritten und vierten Jahrhundert hat...

