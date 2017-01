Weiter in Topform : Zacher Dritte bei Skicross-Weltcup in Watles

1 von 1 Foto: Jens Buettner 1 von 1

Skicrosserin Heidi Zacher ist im WM-Winter weiterhin in Topform und hat sich beim Weltcup in Watles mit Rang drei den vierten Podestplatz der Saison gesichert.

Die 28 Jahre alte Sportlerin vom SC Lenggries musste sich in Südtirol nur Sandra Näslund aus Schweden und Georgia Simmerling aus Kanada geschlagen geben. «Die Leistung von der Heidi ist sensationell. Sie gehört auf jeden Fall zu den Favoriten dazu», sagte Sportdirektor Heli Herdt der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die WM im März.

Mit dem Gesamtergebnis war er allerdings nicht ganz zufrieden. «Mannschaftlich stellen wir uns ein bisschen mehr vor», sagte Herdt und meinte mit Blick auf kommende Rennen: «Ein bisschen zulegen können wir schon noch.»

Daniela Maier wurde Neunte, Anna Wörner belegte Rang 15 im Endklassement. Bei den Herren gelang Daniel Bohnacker mit Rang fünf ein starkes Comeback nach überstandenem Bänderriss. «Nach der Verletzung gleich im ersten Rennen wieder so aufzuzeigen ist super. Aber er hat im Halbfinale klar geführt, erwischt dann vor der letzten Kurve zwei Wellen nicht richtig und wird durchgereicht. Sonst steht er im Finale», sagte Herd. Alle anderen DSV-Fahrer verpassten die Top 15. Der Sieg ging an Armin Niederer aus der Schweiz vor Brady Leman aus Kanada und Jean Frederic Chapuis aus Frankreich.

Am folgenden Tag kam Zacher allerdings nicht über das Viertelfinale hinaus. Auch für ihre Teamkolleginnen Daniela Maier und Anna Wörner war in Südtirol in der gleichen Runde Schluss. Den Sieg sicherte sich Marielle Thompson aus Kanada vor Fanny Smith aus der Schweiz.

Auch bei den Herren kam der beste DSV-Athlet Tim Hronek nicht über das Viertelfinale hinaus. Daniel Bohnacker schied einen Tag nach seinem mit Platz fünf sehr gelungenen Comeback schon in der ersten Runde aus. Den Sieg sicherte sich Alex Fiva aus der Schweiz vor Brady Leman aus Kanada.

