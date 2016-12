Weltcup in Val d'Isère : Slowenin Stuhec gewinnt alpines Kombinationsrennen

vergrößern 1 von 3 Foto: Guillaume Horcajuelo 1 von 3





Stuhec hatte jüngst in Lake Louise zwei Abfahrten für sich entschieden und nun auch in der Kombi mit einem dritten Rang nach der Abfahrt den Grundstein für den Sieg gelegt. Die deutschen Starterinnen Michaela Wenig und Kira Weidle verpassten jenseits der Top 30 die Punkte, Patrizia Dorsch schied aus. Viktoria Rebensburg hatte auf einen Start in der Kombination verzichtet.

erstellt am 16.Dez.2016 | 15:02 Uhr