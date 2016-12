Ihr erstes Weltcup-Podium : Skicrosserin Maier feiert Sieg im Val Thorens

1 von 1 Foto: Salvatore Di Nolfi 1 von 1

Maier hatte schon tags zuvor beim Saisonauftakt auf demselben Hang mit einem fünften Platz überzeugt und sich dann nochmals gesteigert. Heidi Zacher war in der K.o.-Runde im Viertelfinale ausgeschieden und beendete den Wettkampf damit auf Rang 14.

Bei den Herren schafften es Paul Eckert und Florian Wilmsmann in die Final-Läufe. Eckert kam dabei wie schon am Freitag nicht über das Viertelfinale hinaus und wurde Elfter, Wilmsmann beendete den Wettkampf auf Platz 29. Den Sieg sicherte sich Alex Fiva aus der Schweiz vor dem Kanadier Brady Leman.

Am Dienstag stehen in Arosa in der Schweiz die nächsten Weltcups an. Saison-Höhepunkt ist die Freestyle-WM in der spanischen Sierra Nevada im März 2017.

10.Dez.2016