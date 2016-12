Stuhec gewinnt erneut : Rebensburg in der Abfahrt nicht so stark

1 von 1 Foto: Gian Ehrenzeller 1 von 1

Im dritten Rennen nach ihrer Verletzung fehlten der besten deutschen Skirennfahrerin beim Weltcup in Lake Louise 1,65 Sekunden auf Siegerin Ilka Stuhec. Damit lag Rebensburg nach 38 gestarteten Fahrerinnen auf Rang 15. Die Slowenin Stuhec hatte bereits die Schussfahrt am Freitag gewonnen. Rang zwei in Kanada ging an Lara Gut. Die Gesamtweltcupsiegerin aus der Schweiz war 0,11 Sekunden langsamer. Dritte wurde Edit Miklos aus Ungarn.

von dpa

erstellt am 03.Dez.2016 | 21:44 Uhr

