Sieg an Sablikova : Pechstein Sechste über 3000 Meter in Astana

In 4:06,50 Minuten setzte sich die 44-jährige Berlinerin im direkten Duell mit der 23 Jahre jüngeren sechsmaligen Junioren-Weltmeisterin Melitta Wijfje aus den Niederlanden durch. Den Strecken-Erfolg sicherte sich Seriensiegerin Martina Sablikova aus Tschechien in Bahnrekordzeit von 4:02,90 Minuten. Bente Kraus aus Berlin wurde in 4:06,74 Neunte.

02.Dez.2016

