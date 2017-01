Wüst holt Titel : Pechstein läuft bei Mehrkampf-EM auf Platz sechs

Claudia Pechstein hat der Mehrkampf-EM der Eisschnellläufer auf Platz sechs beendet. Die 44-jährige Berlinerin kam in Heerenveen über 1500 Meter in 2:00,56 Minuten und über 5000 Meter in 7:12,18 Minuten ins Ziel.