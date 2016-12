Doping-Sperre : Olympiasieger Legkow macht Doping-Suspendierung öffentlich

1 von 1 Foto: Kimmo Brandt 1 von 1

Bochum (dpa) - Olympiasieger Alexander Legkow und sein Langlauf-Kollege Jewgeni Below wollen noch vor dem Start der Tour de Ski am Silvestertag die Aufhebung ihre vorläufigen Dopingsperren beantragen.

Zuvor hatte Trainer Oleg Perewozschikow die Namen von vier der sechs vom Ski-Weltverband FIS gesperrten Langläufer öffentlich gemacht. Neben Legkow und Below seien noch Maxim Wylegschanin, hinter Legkow 2014 in Sotschi Olympiazweiter über die 50 Kilometer, sowie Alexej Petuchow betroffen, sagte der Coach am Dienstag in einem Interview der russischen Nachrichtenagentur TASS. Julia Iwanowa, die WM-Dritte im Sprint von 2013, war zuvor selbst in die Offensive gegangen.

Die beiden vom deutschen Trainer Markus Cramer betreuten Russen Legkow und Below beteuerten in einer Presseerklärung vom Dienstag ihre Unschuld. Die beiden Langläufer lassen sich von dem auf Sportrecht spezialisierten Bochumer Anwalt Christof Wieschemann vertreten. «Es gibt von beiden Sportlern weder eine positive Probe, noch einen anderen Hinweis darauf, dass sie verbotene Substanzen genommen haben könnten oder dass die Proben ohne eine Öffnung hätten positiv getestet werden können. Einen solchen Zusammenhang stellt auch der McLaren-Report nicht her», hieß es in der zweiseitigen Presseerklärung.

Das Internationale Olympische Komitee hatte kurz vor Weihnachten ein Disziplinarverfahren gegen 28 russische Teilnehmer der Olympischen Spiele in Sotschi wegen Dopingverdachts eingeleitet. Das IOC reagierte damit auf die Erkenntnisse aus dem zweiten McLaren-Report Anfang des Monats. Daraufhin hatte neben dem Ski-Weltverband auch der Biathlon-Weltverband zwei Athleten vorläufig gesperrt. Als erste Sportlerin hatte Iwanowa ihre Suspendierung öffentlich gemacht.

erstellt am 27.Dez.2016 | 19:33 Uhr