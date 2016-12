Norwegische Dominanz : Oestberg & Sundby siegen in Davos - Langläuferin Henning 16.

1 von 1 Foto: Gian Ehrenzeller 1 von 1

Oestberg gewann über 15 Kilometer im freien Stil in 37:44,4 Minuten vor ihrer Teamgefährtin und Weltcup-Spitzenreiterin Heidi Weng (+7,9 Sekunden) und der Finnin Krista Parmakoski (+16,7). Beste deutsche Starterinnen waren Katharina Henning als 16. (+1:50,4 Minuten) und Julia Belger (+1:51,5) auf Platz 17. Stefanie Böhler belegte mit 2:16,9 Minuten Rückstand Rang 27. Weitere DSV-Läuferinnen waren nicht am Start.

Bei den Herren war Gesamtweltcupsieger Sundby über 30 Kilometer Freistil in 1:07:31,6 Stunden der Schnellste. Wie bei den Frauen gab es einen Doppelerfolg für Norwegen. Zweiter wurde Anders Gløersen mit 13,7 Sekunden Rückstand. Platz drei belegte der Finne Matti Heikkinen (+25,7). Die deutschen Läufer spielten wie in den ersten Saisonrennen keine Rolle. Lucas Bögl kam mit 3:34 Minuten Rückstand auf den Sieger ins Ziel und wurde 35.; noch schlechter lief es für Thomas Bing, der mit 4:56,7 Minuten Rückstand 52. unter 78 Startern wurde. Am Sonntag stehen noch die Sprint-Wettbewerbe auf dem Programm.

von dpa

erstellt am 10.Dez.2016 | 16:37 Uhr