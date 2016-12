Eisschnelllauf-Weltcup : Nico Ihle läuft über 1000 Meter auf Platz vier

1 von 1 Foto: Vincent Jannink 1 von 1

Nico Ihle ist nur um einen Wimpernschlag am Weltcup-Podest in Astana vorbei gesprintet. Sieben Tausendstel-Sekunden oder exakt 10,13 Zentimeter fehlten dem Chemnitzer Eisschnellläufer nach 1:09,067 Minuten als Viertem zum Sprung auf das Podium über 1000 Meter.

«Die Basis ist da, solche Zeiten kann ich jetzt eben liefern», sagte Ihle unmittelbar nach seinem Rennen der ARD. Auf einer Bank in Höhe der Ziellinie hatte er den Lauf des Russen Pawel Kulischnikow verfolgt, der ihm als letzter Starter in 1:08,99 Minuten den erhofften Podestplatz noch entriss.

Die schnellste Zeit lief der Kanadier Vicent De Haitre in 1:08,90 Minuten. Hinter Kulischnikow landete Takuro Oda (1:09,060) auf Platz drei, doch die Referees mussten die Tausendstel bemühen, um einen Abstufung zu Ihle zu erkennen. Auch bei Olympia war der Chemnitzer Vierter geworden, ebenso im Vorjahr bei der Sprint-WM. «Es ist ja noch genügend Zeit bis zur WM, um da noch einen Sprung nach vorn zu machen», sagte Ihle zufrieden. Auf der Olympia-Bahn in Südkorea soll nun endlich die erste WM-Medaille her.

Im Weltcup-Klassement rangiert Ihle nun auf Rang fünf und möchte beim letzten Rennen vor Weihnachten kommende Woche in Heerenveen noch weiter nach vorn stürmen. «Da will ich noch einen draufsetzen», kündigte er an. Joel Dufter aus Inzell verteidigte auf Rang 16 (1:09,68) seinen Platz in der A-Gruppe.

Nur eine Stunde zuvor war Ihle über 500 Meter nach einem Fehler in der Zielkurve Zwölfter geworden. In 34,94 Sekunden gelang ihm zwei Wochen nach seinem Premierensieg im Weltcup jedoch eine gute Zeit. «Trotz meiner kleinen Fehler: Das ist eine Superzeit für eine Flachlandbahn», schätzte der Sachse ein, der nach einer Ernährungsumstellung im Sommer fünf Kilogramm abgenommen hat und auch auf neues Kufenmaterial setzt.

Auf den 1000 Metern der Damen hielt sich Gabi Hirschbichler (Inzell) als Elfte (1:16,74 Minuten) im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ihre Vereinsgefährtin Roxanne Dufter kam im Alau-Eispalast nicht so gut zurecht und musste mit Rang 19 vorliebnehmen.

