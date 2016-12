Flugshow in Mönchengladbach : Gasser und Tonteri gewinnen Big-Air-Weltcup in Gladbach

1 von 1 Foto: Barbara Gindl 1 von 1

Bei den Damen holte Anna Gasser aus Österreich den dritten Big-Air-Weltcup-Sieg in Serie. Schon in Mailand und Alpensia war sie nicht zu schlagen. «Das waren meine ersten drei Big Airs. Ich freue mich schon auf Amerika und hoffe, dass es so weiter geht», sagte Gasser der ARD. Mit ihren 184 Punkten war sie weit vor Katie Ormerod (158,50) auf Platz zwei und Miyabi Onitsuka (146,00) aus Japan.

von dpa

erstellt am 03.Dez.2016 | 20:04 Uhr