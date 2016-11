Weltcup in Harbin : Eissprinter Nico Ihle gewinnt B-Gruppe über 1000 Meter

1 von 1 Foto: Vincent Jannink 1 von 1

Der Chemnitzer kam in 1:10,28 Minuten zum Erfolg und ist somit beim nächsten Weltcup kommende Woche in Nagano in der A-Kategorie der besten 20 Eissprinter startberechtigt.

Über 500 Meter verfehlte der Sachse sein Ziel und erreichte in 35,51 Sekunden nur den fünften Rang der B-Gruppe. Damit wird er im zweiten Sprint-Rennen am Sonntag in Harbin erneut nur in der zweiten Startgruppe antreten dürfen. Gleiches gilt für seinen Bruder Denny, der in 46,26 Sekunden auf Platz 21 einkam. Der Kasache Roman Krech überraschte in 35,07 Sekunden den Weltrekordler Pawel Kulischnikow (35,10) und verwies den Russen auf Platz zwei.

Bei den Frauen hat die US-Amerikanerin Heather Bergsma die 1000 Meter gewonnen. In 1:15,94 Minuten verbesserte die Gesamt-Weltcupsiegerin der Vorsaison über 500 Meter den 14 Jahre alten Bahnrekord der Berlinerin Monique Garbrecht-Enfeldt um 0,56 Sekunden. Die deutsche Meisterin Gabriele Hirschbichler aus Inzell musste in 1:18,90 Minuten mit Platz 16 zufrieden sein. Ihre Teamgefährtin Roxanne Dufter war als Vierte der B-Gruppe in 1:18,74 Minuten sogar etwas schneller.

