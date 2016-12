Snowboard : Deutsche mit zwei Viertelfinals im Parallel-Slalom

1 von 1 Foto: Erwin Scheriau 1 von 1

Die Sportlerin aus Bayern, die nach einer langen Verletzungspause in den Weltcup zurückgekehrt war, gab sich sehr zufrieden. «Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft», sagte sie und freute sich über die früh in der Saison gesicherte WM-Qualifikation. Ramona Hofmeister, Selina Jörg, Carolin Langenhorst und Alexander Bergmann waren im Achtelfinale ausgeschieden.

Ergebnis Damen

Ergebnis Herren

von dpa

erstellt am 17.Dez.2016 | 22:13 Uhr