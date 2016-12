Show-Event : Biathlon-Spektakel auf Schalke: Atmosphäre «einfach genial»

1 von 1 Foto: Filip Singer 1 von 1

Gelsenkirchen (dpa) – Deutschlands Biathleten wollen im Schnee von Schalke für das nächste Spektakel sorgen.

«Die Atmosphäre ist einfach genial, weil die Arena wie ein Kessel ist und es dort viel mehr hallt, wenn die Leute einen anfeuern», sagte Simon Schempp vor der World Team Challenge am Mittwoch in Gelsenkirchen. Bei der 15. Auflage der renommierten Mixed-Veranstaltung im Stadion des Bundesligisten FC Schalke 04 sollen erneut mehr als 40 000 Zuschauer für Volksfeststimmung sorgen.

Schempp, der kurz vor Weihnachten mit einem zweiten Platz beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto seine aufsteigende Form unterstrich, startet in Gelsenkirchen an der Seite von Franziska Preuß (Ruhpolding). Der Uhinger holte im Vorjahr bei seiner ersten Teilnahme mit seiner damaligen Partnerin Vanessa Hinz den dritten Platz.

Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Erik Lesser (Frankenhain) bilden ein weiteres deutsches Team. «Wir treten an, um wieder vorne mitzumischen», sagte Hildebrand. Lesser sieht den anspruchsvollen Kurs mit rund 300 Höhenmetern zudem als ideale Vorbereitung für den nächsten Saisonabschnitt. «So hält man die Spannung hoch, wenn man in der doch recht langen Wettkampfpause die Konkurrenz im Ruhrgebiet trifft und unter Wettkampfbedingungen gegeneinander läuft und schießt», meinte er.

Weltcup-Punkte werden bei dem Rennen nicht vergeben, dafür streiten die Teams auf den 18 Runden über jeweils 1350 Meter um Preisgelder von insgesamt 156 000 Euro. Der Weltcup-Führende und Vorjahressieger Martin Fourcade (Frankreich) geht 2016 in Gelsenkirchen nicht in die Loipe. In dem zehn Teams umfassenden Teilnehmerfeld startet das französische Duo Anais Bescond und Jean-Guillaume Beatrix.

Im Jahr 2013 konnte mit Laura Dahlmeier und Florian Graf zuletzt ein deutsches Paar auf Schalke gewinnen. Im Rahmen des Shoot-Out-Wettbewerbs will Staffel-Weltmeister Daniel Böhm (Buntenbock) letztmals antreten und dann seine Biathlon-Karriere offiziell beenden.

