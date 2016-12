Abschied am 28. Dezember : Beruf statt Biathlon: Böhm beendet Sport-Karriere

1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

«Ich habe mich dazu entschlossen, meine sportliche Laufbahn zu beenden und eine neue Herausforderung bei der Bundespolizei anzunehmen», sagte der 30-Jährige am Rande des IBU-Cups in Ridnaun/Südtirol. «Diese Entscheidung ist mir natürlich nicht leicht gefallen. Ich hatte eine richtig tolle Zeit als Leistungssportler. Aber es fühlt sich gut und richtig an, jetzt diesen Schritt zu machen.»

Neben dem WM-Titel 2015 im finnischen Kontiolahti holte der für den SC Buntenbock startende Skijäger auch Olympia-Silber mit der Staffel bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. Über sechs Jahre lang war Böhm im Weltcup unterwegs, galt vor allem in Staffel-Wettbewerben als verlässliche Größe. Mit dem deutschen Quartett stand der Niedersachse bei Weltcups dreimal ganz oben auf dem Podest. Mit insgesamt sieben Medaillen, davon fünf goldenen, ist er zudem der erfolgreichste deutsche Athlet bei Biathlon-Europameisterschaften.

Seinen Abschied von der Biathlon-Bühne gibt Böhm am 28. Dezember beim World-Team-Challenge Auf Schalke. «Ich freue mich riesig, dass ich dort noch einmal dabei sein darf und mich bei diesem tollen Event von den vielen Biathlonfans in Deutschland verabschieden kann.»

Daniel Böhm auf Facebook

Rücktrittsmitteilung Böhm Facebook

von dpa

erstellt am 11.Dez.2016 | 11:13 Uhr

