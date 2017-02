«Blitz-Eis» in Südkorea : Beckert und Kraus bei WM trotz Bestzeiten Verlierer

Patrick Beckert war so schnell wie nie, doch reichte das nur zu Platz sieben. Und ohne Claudia Pechstein waren auch die deutschen Eisschnellläuferinnen zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Gangneung chancenlos. Was blieb, waren Fragezeichen.