4:0 gegen Norris : Van Barneveld zieht bei Darts-WM ins Achtelfinale ein

Im Achtelfinale droht van Barneveld nun ein Duell mit dem zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis, im Viertelfinale könnte auf ihn ein Aufeinandertreffen mit Rekord-Champion Phil Taylor (England) warten.

Mitfavorit Mensur Suljovic war dagegen zuvor überraschend schon in der zweiten Runde gescheitert. Der an Position acht gesetzte Österreicher unterlag Mark Webster aus Wales mit 3:4. Der deutsche Darts-Profi Max Hopp tritt am Mittwoch gegen Kim Huybrechts an.

von dpa

erstellt am 27.Dez.2016 | 21:58 Uhr