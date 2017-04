111:97 gegen die Celtics : Zipser siegt mit Chicago in den NBA-Playoffs in Boston

vergrößern 1 von 1 Foto: David Banks 1 von 1

Das Team des früheren Profis des FC Bayern München siegte bei der besten Mannschaft der regulären Saison im Osten mit 111:97 (54:46) und führt in der «Best-of-Seven»-Serie mit 2:0. Rookie Zipser überzeugte mit 16 Punkten. Dwyane Wade und Jimmy Butler trafen bei den Bulls mit je 22 Zählern am besten. Spiel drei und vier finden in Chicago statt.

19.Apr.2017