Eishockey : Vegas Golden Knights in der neuen Saison 31. NHL-Team

Eigentümer Bill Foley präsentierte am 22. November den neuen Namen des Teams aus Las Vegas. «Ich wollte einen erfolgreichen Namen und wir haben ihn gefunden», sagte er auf einer Veranstaltung in der Nähe der neuen Arena. Die Farben des ersten NHL-Teams aus dem Bundesstaat Nevada sind gold und schwarz sowie stahlgrau und rot. Das Logo stellt einen Ritterhelm dar.

Der Kader der neuen Mannschaft wird erst Mitte des Jahres bekanntgegeben. Bis zum 17. Juni 2017 haben die anderen 30 NHL-Teams Zeit, eine Liste von möglichen abgebenden Spielern zu erstellen. Die Golden Knights dürfen dann am 20. Juni jeweils einen Akteur auswählen. Auf dem Expansion Draft einen Tag später wird dann der neue Kader vorgestellt. Die Vegas Golden Knights werden von der Saison 2017/18 an in der Western Conference an den Start gehen.

Mitteilung NHL

von dpa

erstellt am 23.Nov.2016 | 08:09 Uhr

