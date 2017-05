Entscheidung im 7. Spiel : Utah Jazz in zweiter Runde der NBA-Playoffs

vergrößern 1 von 1 Foto: Mark J. Terrill 1 von 1

Gordon Hayward war mit 26 Punkten beim Sieg in Los Angeles Utahs Topscorer. Insgesamt sieben Jazz-Spieler konnten zweistellig Punkten. Bei den Clippers kam Center DeAndre Jordon auf 24 Punkte. Utah trifft in der zweiten Runde auf die Golden State Warriors, die sich in der ersten Runde gegen die Portland Trail Blazers durchsetzen konnten.

Die Boston Celtics schlugen im ersten Spiel ihrer Best-of-Seven-Serie die Washington Wizards mit 123:111 (59:64). Aufbauspieler Isaiah Thomas war mit 33 Punkten Bostons Topscorer. Jae Crowder und Al Horford steuerten 24 und 21 Punkte zum Heimsieg der Celtics bei. Auf Seiten der Wizards war Bradley Beal mit 27 Punkten erfolgreichster Punktesammler. Spiel zwei der Zweirunden-Serie findet am Dienstag ebenfalls in Boston statt.

Boston Celtics-Washington Wizards Statistik

LA Clippers-Utah Jazz Statistik

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 08:44 Uhr