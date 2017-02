Atlanta gewinnt Münzwurf : Super Bowl: Ex-Präsident George H.W. Bush bejubelt

Der frühere US-Präsident George H.W. Bush hat den New England Patriots beim Münzwurf für den Super Bowl kein Glück gebracht. Vor dem Finale der National Football League in Houston wurde der 92-Jährige unter dem Jubel der Zuschauer in einem Rollstuhl aufs Spielfeld geschoben.