29 Punkte von Leonard : San Antonio und Toronto erreichen zweite NBA-Playoff-Runde

Der fünffache Champion der nordamerikanischen Profiliga gewann damit die «Best-of-Seven»-Serie mit 4:2. Kawhi Leonard (29 Punkte) und Routinier Tony Parker (27) waren beste Spurs-Scorer. San Antonio trifft in der nächsten Runde auf die Houston Rockets.

Auch die Toronto Raptors entschieden durch ein 92:89 (51:38) bei den Milwaukee Bucks die Serie mit 4:2. Die Kanadier verspielten zwar Mitte des dritten Viertels einen 25-Punkte-Vorsprung, konnten sich allerdings in der entscheidenden Phase auf DeMar DeRozan verlassen. Der US-Amerikaner erzielte sieben seiner insgesamt 32 Zähler in der Schlussphase. Toronto tritt ab Montag in der zweiten Runde beim amtierenden Champion Cleveland Cavaliers und Superstar LeBron James an.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 07:40 Uhr