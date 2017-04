Washington im Pech : NHL-Playoffs: Anaheim und Holzer erfolgreich

vergrößern 1 von 1 Foto: Larry Macdougal 1 von 1

Corey Perry sorgte nach 1:30 Minuten in der Overtime für die Entscheidung. Holzer stand 14 Minuten auf dem Eis. In der Best-of-Seven-Serie führen die Ducks mit 3:0 und können mit einem Sieg bereits im nächsten Spiel am Mittwoch erneut in Calgary weiterkommen.

Die Washington Capitals mussten hingegen einen Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft aus der Hauptstadt verlor bei den Toronto Maple Leafs trotz einer Zwei-Tore-Führung noch mit 3:4 in der Verlängerung und liegt vor dem nächsten Spiel am Mittwoch in Kanada mit 1:2-Siegen zurück. Das entscheidende Tor durch Tyler Bozak fiel in Überzahl nach 1:32 Minuten der Verlängerung. Capitals deutscher Torhüter Philipp Grubauer kam nicht zum Einsatz.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 09:08 Uhr