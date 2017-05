NHL-Playoffs : Kühnhackls Penguins führen nur noch 2:1 gegen Washington

vergrößern 1 von 1 Foto: Justin Cooper 1 von 1

Der amtierende Stanley-Cup-Sieger verlor nach Verlängerung mit 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) und führt in der «Best-of-Seven»-Serie nur noch mit 2:1. Am Mittwoch (Ortszeit) steigt Spiel vier erneut in Pittsburgh.

Pittsburgh musste früh im Spiel ohne Superstar Sidney Crosby auskommen. Der Kanadier wurde von Matt Niskanen hart gecheckt und musste nach sechs Minuten das Eis verlassen. «Wir haben noch keine Neuigkeiten», erklärte Penguins-Coach Mike Sullivan nach der Partie zum Gesundheitszustand Crosbys.

Capitals-Profi Kevin Shattenkirk traf in der vierten Minute der Overtime zum 3:2. In der regulären Spielzeit brachten Nicklas Backström (14. Minute) und Jewgeni Kuznetsow (50.) die Gäste in Führung, Jewgeni Malkin (59.) und Justin Schultz (59.) glichen kurz vor Ende des dritten Drittels innerhalb von 48 Sekunden aus. Goalie Philipp Grubauer kam bei Washington nicht zum Einsatz.

02.Mai.2017