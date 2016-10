Masters-Turnier in Paris : Struff spielt sich in Runde zwei

1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

Der Schweizer Wawrinka hatte in der ersten Runde ein Freilos. Struff hatte sich über die Qualifikation in das Hauptfeld der Hartplatz-Veranstaltung in Paris-Bercy gespielt. Neben Struff sind von den deutschen Tennis-Herren noch Mischa Zverev und Philipp Kohlschreiber am Start.

von dpa

erstellt am 31.Okt.2016 | 16:59 Uhr