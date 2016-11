Tennis : Raonic folgt Djokovic bei ATP-WM ins Halbfinale

1 von 1 Foto: Facundo Arrizabalaga 1 von 1

Raonic steht damit beim Saisonabschluss der besten acht Tennisspieler des Jahres zum ersten Mal in der Vorschlussrunde. Raonic verwandelte nach 1:30 Stunden seinen zweiten Matchball. Die Halbfinalgegner von Djokovic und Raonic werden am Freitag in der Gruppe «John McEnroe» ermittelt.

Homepage ATP World Tour Finals

Spielplan

ATP-Weltrangliste

Gruppeneinteilung ATP-WM

ATP-Profil Djokovic

ATP-Profil Raonic

ATP-Profil Monfils

ATP-Profil Thiem

von dpa

erstellt am 17.Nov.2016 | 22:54 Uhr