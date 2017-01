Deutsches Team verliert Mixed : Nach drei Tiebreaks: Zverev schlägt Federer bei Hopman Cup

Zweieinhalb Stunden lang duellieren sich Alexander Zverev und Roger Federer in einem hochklassigen Match auf Augenhöhe. Am Ende setzt sich das Hamburger Tennis-Talent durch. Angelique Kerber tut sich zum Start in die neue Saison noch etwas schwer.