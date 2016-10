Ausblick auf 2017 : Herausforderung: Kerber erwartet «interessantes» Jahr

1 von 1 Foto: Wallace Woon 1 von 1

«Es wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr 2017, aber ich bin bereit für die neue Challenge, neue Aufgaben, die auf mich warten werden», sagte die zweifache Grand-Slam-Siegerin dem ZDF-Morgenmagazin. «Ich werde natürlich wieder alles dafür tun, mich gut auf das nächste Jahr vorzubereiten. Mal gucken, was da nächstes Jahr draus wird.»

Kerber hat in diesem Jahr die Australian Open und die US Open gewonnen und ist die erste deutsche Nummer eins der Tennis-Welt seit Steffi Graf. «Ich versuche alles zu geben, dass wieder ein Tennis-Boom in Deutschland passiert und dass viele Jugendliche wieder den Schläger in die Hand nehmen», erklärte die Kielerin.

In Singapur steht die 28-Jährige dicht vor dem erstmaligen Halbfinaleinzug bei den WTA Finals. Am Donnerstag könnte sich das Szenario wiederholen, dass Kerber gegen Madison Keys aus den USA (13.30 Uhr) wie im Vorjahr einen Satzgewinn für das Weiterkommen benötigt. Damals scheiterte sie dennoch in der Gruppenphase.

Die Niederlage bezeichnet die zweifache Grand-Slam-Gewinnerin als Wendepunkt in ihrer Karriere. «Ich glaube, ich bin zwölf Monate später eine ganz andere Spielerin, eine ganz andere Person, und der Druck ist nicht mehr so das Hindernis», sagte Kerber.

von dpa

erstellt am 26.Okt.2016 | 08:54 Uhr

