Reisestrapazen nach Melbourne : Deutsche Fed-Cup-Damen reisen 2017 zum Auftakt nach Hawaii

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber und Co. spielen in Lahaina, einer Stadt an der Nordwestküste der Insel Maui an, wie der Deutsche Tennis Bund bekanntgab. Die Partie findet am 11. und 12. Februar auf einem Hartplatz statt.

Auf die deutsche Mannschaft kommen damit große Reisestrapazen zu, gehen die Australian Open in Melbourne doch nur zwei Wochen vorher zu Ende. In dieser Saison hatte die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes nur mit viel Mühe den Abstieg verhindert. Nach der Niederlage in der ersten Runde gegen die Schweiz sicherte sich das Team von Bundestrainerin Barbara Rittner mit einem 4:1 in Rumänien den Verbleib in der Weltgruppe.

Die Amerikanerinnen verfügen mit der Weltranglisten-Zweiten Serena Williams und Top-Ten-Spielerin Madison Keys über ein starkes Team.

von dpa

erstellt am 27.Okt.2016 | 07:29 Uhr

