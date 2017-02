Sieg gegen Garcia-Lopez : Brown bei Turnier in Montpellier im Achtelfinale

1 von 1 Foto: Fredrik Sandberg 1 von 1

Er trifft nun im Achtelfinale auf den an Nummer eins gesetzten Kroaten und früheren US-Open-Sieger Marin Cilic. Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev und dessen Bruder Mischa sowie Tobias Kamke bestreiten ihre Auftakt-Partien bei der mit rund 482 000 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Frankreich in den kommenden Tagen.

Live-Scores

Turniertableau

ATP-Profil Dustin Brown

Open Sud de France

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 23:01 Uhr