Trio in nächster Runde : Barthel, Petkovic und Lisicki in Luxemburg weiter

Lisicki trifft nun am Mittwoch auf Caroline Wozniacki, die Nummer 22 der Welt. Das Hallenturnier ist mit 250 000 Dollar dotiert. Zuvor war bereits Andrea Petkovic in die nächste Runde eingezogen. Petkovic bezwang Mandy Minella aus Luxemburg in drei Sätzen 1:6, 7:5 und 6:4. Petkovic, die Nummer 57 der Welt, tat sich gegen die auf Platz 106 geführte Minella schwer. Im nächsten Match trifft Petkovic nun auf die Französin Caroline Garcia.

Mona Barthel schaffte im deutschen Duell gegen Carina Witthöft den Einzug ins Achtelfinale. Barthel gewann den Erstrunden-Vergleich der beiden Norddeutschen 6:1, 6:4. Barthel trifft nun auf die Schwedin Johanna Larson.

Annika Beck scheiterte hingegen danach mit 4:6, 4:6 an French-Open-Halbfinalistin Kiki Bertens aus den Niederlanden.

von dpa

erstellt am 18.Okt.2016 | 23:05 Uhr