WTA-Turnier in Moskau : Aus für Görges - Kuznezowa mit Chance auf WTA Finals

In dem Match fällt auch die Entscheidung über die achte Teilnehmerin an den WTA Finals in Singapur mit der topgesetzten Angelique Kerber. Kusnezowa zog dank eines umkämpften 6:1, 6:7 (2:7), 6:4 gegen Jelina Switolina aus der Ukraine ins Finale der WTA-Veranstaltung in Moskau ein. Die einstige US- und French-Open-Siegerin wahrte damit ihre Chance, sich für den Saisonabschluss der acht besten Tennis-Damen des Jahres zu qualifizieren.

Kusnezowa muss das Hartplatz-Turnier in ihrer Heimat gewinnen, um in Singapur dabei zu sein. Ansonsten geht der letzte freie Platz an die Britin Johanna Konta. Die WTA Finals beginnen bereits am Sonntag.

von dpa

erstellt am 21.Okt.2016 | 19:40 Uhr