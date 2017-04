Frauen-Volleyball : SSC Schwerin gewinnt erstes Finalspiel gegen MTV Stuttgart

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

In einem hochklassigen und packenden ersten Finalspiel konnte sich nach jeweils einem gewonnenen Satz auch im dritten Durchgang keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. In den entscheidenden Momenten zum Ende des dritten und vierten Durchgangs hatte der deutsche Rekordmeister gegen die Gäste aus Schwaben die besseren Nerven. Als wertvollste Spielerin beim zehnfachen deutschen Meister aus Schwerin wurde Nationalspielerin Luisa Lippmann geehrt.

Das zweite Spiel der Serie Best of five findet am Samstag in Stuttgart statt. Das dritte Finalspiel wird am 26. April wieder in Schwerin ausgetragen.

Website SSC Palmberg Schwerin

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 22:01 Uhr