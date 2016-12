Jugendolympiade im Segeln : Schwerinerinnen starten großes Abenteuer

1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Heute beginnt für die 17 Jahre alte Sofie Schöne vom Schweriner Seglerverein und ihre ein Jahr jüngere Vorschoterin Line Thielemann vom Schweriner Yacht-Club das größte Abenteuer ihres Lebens. Die beiden fliegen nach Neuseeland, um vor Auckland, einem der anspruchsvollsten Reviere der Welt, zu segeln. Sie vertreten Deutschland bei den ISAF Youth Worlds in der 420er-Klasse – sozusagen bei der „Jugendolympiade“.

Auckland wird eine Herausforderung, in Neuseeland kann es sowohl Winde vom Südpol geben als auch tropische Stürme. Daher sind die Wind- und Wetterverhältnisse immer sehr unterschiedlich, dazu kommt der Gezeitenstrom. Den Seglerinnen und Seglern wird alles abverlangt.

Den Start bei diesem Treffen der besten Nachwuchssegler der Welt haben sich die beiden in diesem Jahr mit großartigen Leistungen bei internationalen Meisterschaften erkämpft. Sie gewannen die Kieler Woche und segelten bei der Weltmeisterschaft im Sommer vor San Remo auf Platz sieben.

Nun gehören sie zum zwölf Seglerinnen und Segler umfassenden deutschen Team in Neuseeland. Dazu gehören mit den 420er-Jungen Lennart Kuß und Paul Arp und Hannah Anderson (alle Rostock) weitere Segler aus Mecklenburg-Vorpommern. Hannah wird übrigens durch die am Bundesleistungszentrum Kiel tätige ehemalige Schweriner Seglerin Franziska Goltz trainiert.

In Auckland teilen sie sich mit Seglern aus anderen Nationen Studentenappartements. Am Sonntag werden Sofie und Line in Auckland landen und haben ein paar Tage Zeit zum Akklimatisieren. Am kommenden Mittwoch steht dann die Bootsverteilung an. Die Boote werden bei dieser Regatta gestellt, so besteht absolute Chancengleichheit. Paul Arp erklärt: „Da kommt einiges auf beide Teams zu. Neues Material, alles selbst zusammenbauen.“

Am 15. Dezember sieht das Programm ein Proberennen vor. Vom 16. bis 20. Dezember treten Sofie und Line in ihrer Klasse dann gegen die Konkurrenz aus 17 Nationen an. Ihr Ziel: „Das Erreichen der Medalraces.“ Am 21. Dezember geht es dann zurück nach Hause – Weihnachten wird dann in der Familie gefeiert.

erstellt am 09.Dez.2016 | 08:00 Uhr