Council berät WM-Aufstockung : Reinhard Grindel vor Einzug in FIFA-Gremium

Gianni Infantino treibt seine revolutionären WM-Pläne voran. Bei ihrer Sitzung in Zürich beraten die Mitglieder des FIFA-Councils um den Präsidenten des Weltverbandes auch über dessen angedachte Aufstockung des WM-Teilnehmerfeldes auf bis zu 48 Teams.

«Mehr Länder und Regionen in der ganzen Welt wären dann glücklich», begründete Infantino die Idee, die bisherige Anzahl der Starter vom Turnier 2026 an anzuheben. Bislang spielen 32 Mannschaften bei einer WM-Endrunde. Von den europäischen Top-Clubs werden die Pläne kritisch gesehen.

Laut Weltverband wird bei der Sitzung am Donnerstag und Freitag noch nicht mit einer Entscheidung gerechnet, auszuschließen ist sie aber nicht. Definitiv beschlossen werden soll, welche Länder sich für die WM-Ausrichtung 2026 bewerben dürfen. Die bisherigen Regularien sehen vor, dass Gastgeber nicht einer Konföderation angehören können, die bei einem der beiden vorangegangenen Turniere den Zuschlag erhielten. Das würde europäische und asiatische Bewerbungen für 2026 ausschließen, da die Turniere 2018 in Russland und 2022 in Katar stattfinden.

Für Reinhard Grindel steht in Zürich ein weiterer Karriereschritt als Fußball-Funktionär an. Der DFB-Präsident wird vom Council in die Governance Kommission der FIFA berufen. «Ich kann einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Arbeit in der Führung der FIFA noch mehr an den Grundsätzen der Good Governance orientiert», beschrieb Grindel seine Zielsetzung.

Die Wahl hatte eigentlich schon beim Kongress im Mai stattfinden sollen, wurde aber vertagt, da andere Kandidaten noch nicht den notwendigen Integritätscheck bestanden hatten. Die Berufung der Kommissionsmitglieder durch das Council statt durch den Kongress hatte zu massiver Kritik von Anti-Korruptionsexperten geführt.

«Die Wahl durch das Council hat den Vorteil, dass wir jetzt mit der Arbeit beginnen können und nicht bis zum Mai 2017 mit einer Entscheidung durch den FIFA-Kongress in Kuala Lumpur warten müssen. Ich finde, dass man die Arbeit für mehr Good Governance in der FIFA nicht auf die lange Bank schieben, sondern jetzt anfangen sollte», verteidigte Grindel das Prozedere. Selbst anwesend wird er in Zürich nicht sein, da am Freitag die DFB-Präsidiumssitzung in Frankfurt anberaumt ist.

Das deutsche Council-Mitglied Wolfgang Niersbach fehlt bei der Sitzung weiterhin wegen seiner Ethiksperre. Insgesamt sind bislang 32 der 37 Vertreter des neuen Gremiums, das das bisherige Exekutivkomitee ersetzt, gekürt.

erstellt am 13.Okt.2016 | 04:05 Uhr