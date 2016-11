Seit 2012 Bundestrainerin : Theodorescu bleibt Dressur-Cheftrainerin

1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

In diesem Jahr führte sie das deutsche Team in Rio de Janeiro zu olympischem Mannschaft-Gold, Isabell Werth wurde mit Weihegold zudem Olympia-Zweite im Einzel, Kristina Bröring-Sprehe gewann mit Desperados Bronze. Unterstützt wird die dreimalige Team-Olympiasiegerin Theodorescu auch künftig von Disziplin-Trainer Jonny Hilberath aus Scheeßel. Erst am Donnerstag hatte Otto Becker seinen Vertrag als Cheftrainer der Springreiter verlängert.

von dpa

erstellt am 04.Nov.2016 | 13:29 Uhr

