Deußer Zweiter in Doha : Springreiter Bengtsson gewinnt Finale und Gesamtwertung

Der Springreiter Rolf-Göran Bengtsson hat erstmals die Global Champions Tour gewonnen. Der Schwede sicherte sich mit dem Sieg beim Turnier-Finale in Doha auch Platz eins in der Gesamtwertung.

Hinter dem 54-jährigen Bengtsson und der Australierin Edwina Tops-Alexander kam Christian Ahlmann aus Marl nach 15 Stationen auf Rang drei. Auf Platz sieben schloss Ludger Beerbaum aus Riesenbeck die Serie ab.

Der in der Nähe von Itzehoe lebende Bengtsson holte sich auf dem 17-jährigen Hengst Casall mit seinem Sieg in Doha die Prämie von 148 500 Euro ab. Insgesamt kassierte der Europameister von 2011 in der diesjährigen Millionen-Serie 798 627 Euro an Preisgeldern. «Ein Traum ist für mich Wirklichkeit geworden», sagte Bengtsson. «Ich bin überglücklich und sehr dankbar.».

Auf der letzten Station gewann Bengtsson knapp vor Daniel Deußer. Im Stechen nach zwei Umläufen blieb der in Belgien lebende Hesse mit seinem Wallach First Class ohne Strafpunkte, war aber um 0,4 Sekunden langsamer als Bengtsson.

Dritte wurde Meredith Michaels-Beerbaum aus Thedinghausen auf Fibonacci. Auch sie blieb ohne Fehler im entscheidenden Durchgang. Ahlmann erreichte in Doha mit Taloubet ebenfalls das Stechen und wurde hinter Janne-Friederike Meyer mit Goya Siebter.

erstellt am 06.Nov.2016 | 09:28 Uhr