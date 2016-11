Auf Don Johnson : Sechster Sieg in acht Tagen: Werth gewinnt in Stockholm

1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

Werth ritt dabei drei verschiedene Pferde je zweimal auf Platz eins. Die sechsmalige Olympiasiegerin siegte am Sonntag in Stockholm im Sattel von Don Johnson. Mit 82,575 Prozent lag sie klar vor dem Schweden Patrik Kittel mit Deja (80,825). Dritte wurde Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Zaire (80,200). Werth hatte am Vortag bereits den Grand Prix gewonnen, nachdem sie in der Vorwoche beim Turnier Stuttgart vier Prüfungen für sich entschieden hatte.

27.Nov.2016