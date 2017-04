Springreiter Jerome Guery : Global Champions Tour: Belgier siegt bei zweiter Etappe

vergrößern 1 von 1 Foto: Martial Trezzini 1 von 1

Zweiter wurde der Italiener Alberto Zorzi mit Cornetto vor dem Belgier Nicola Philippaerts mit Chilli Willi. Von den deutschen Startern kam keiner unter die besten 25 Teilnehmer.

Nach der zweiten Etappe führt der Schweizer Martin Fuchs mit 66 Punkten vor dem Italiener Lorenzo de Luca (60) und dem Kolumbianer Carlos Lopez (54). Bester deutscher Springreiter ist der in Belgien lebende Hesse Daniel Deußer (31) auf Rang 17. Die dritte Station der hoch dotierten Serie ist in zwei Wochen in Shanghai. Deutsche Etappen sind das Hamburger Derby Ende Mai und ein neues Turnier in Berlin im Juli.

Global Champions Tour

von dpa

erstellt am 16.Apr.2017 | 09:24 Uhr