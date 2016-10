Motorsport : Audi schiebt ihn raus: Scheider verlässt die DTM

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Den Abschied aus der DTM hatte sich der zweimalige Champion Timo Scheider ganz anders vorgestellt.

«Ich hätte das gerne anders zelebriert», betonte Scheider, als er mit den Tränen kämpfend und im Beisein seiner Audi-Kollegen und vieler Weggefährten vom Ende seiner Karriere im Deutschen Tourenwagen Masters berichtete. «Ich hätte das gerne anders vorbereitet, um danke zu sagen.»

Der erfahrenste aller aktiven DTM-Piloten war als Einziger schon beim Neustart der Serie im Jahr 2000 dabei. «16 Jahre DTM - das ist eine Zeit, die viele Emotionen gekostet hat. Es ist ein Moment in meinem Leben gekommen, der sehr schwierig ist», sagte Scheider in Hockenheim vor dem 181. Rennen seiner Karriere. Der Meister von 2008 und 2009 saß seit 2006 für Audi am Steuer. Zuvor war der 37 Jahre alte Familienvater in der DTM fünf Jahre für Opel gefahren.

Theoretisch könnte er zwar für Mercedes oder BMW noch in der DTM aktiv sein, doch daran glaubt Scheider selbst nicht. «Realistisch betrachtet ist meine Karriere in der DTM vorbei», sagte er.

Sein Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert. Er habe am Donnerstag einen Anruf erhalten, in dem ihm das Ende der Zusammenarbeit mitgeteilt worden sei, berichtete Scheider am Samstag. Audi-Vertreter wollten sich vor dem letzten Saisonrennen nicht zu der Personalentscheidung äußern. In einer am Samstagabend verschickten Pressemitteilung ließ sich Motorsportchef Wolfgang Ullrich mit den Worten zitieren: «Er war stets ein Teamplayer und wird immer mit der erfolgreichen Motorsport-Geschichte von Audi verbunden bleiben.»

Scheider kommt in seiner DTM-Karriere auf sieben Siege und 24 Podestplätze. Letztmals ganz oben auf dem Podium stand er vor einem Jahr beim Saisonfinale in Hockenheim. Nur fünf Rennfahrer haben in der Geschichte der DTM mehr Einsätze als Scheider.

In Erinnerung bleibt auch seine Rolle in einem der größten Skandale der DTM-Geschichte. Nach dem Funkspruch «Timo, schieb ihn raus», abgesetzt von Ullrich, fuhr Scheider im vergangenen Jahr in Spielberg seinem Konkurrenten Robert Wickens ins Heck und sorgte damit auch für einen Ausfall des späteren Meisters Pascal Wehrlein. Scheider wurde für zwei Rennen, Ullrich für den Rest der Saison gesperrt. Audi musste zudem die Rekord-Strafe von 200 000 Euro bezahlen.

Ob es bei Audi in einer anderen Rolle weitergeht, konnte Scheider nicht abschätzen. «Lassen wir erst mal ein paar Tage vergehen, bis ich weiß, was ich mir vorstellen kann», sagte er. «Wie meine Zukunft aussehen wird, kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es ist zu früh, um dazu was zu sagen. Ich bin Herzblut-Racer und das möchte ich auch bleiben», betonte Scheider.

