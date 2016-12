«Der Spiegel» : Magazin startet Serie über Geldgeschäfte im Profifußball

1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

Darunter sind auch Originalverträge von Spielern samt geheimer Nebenabsprachen, wie der «Spiegel» am Freitagabend berichtete. Grundlage der Recherchen ist ein riesiger Datensatz von insgesamt 1,9 Terabyte, der von der Enthüllungsplattform Football Leaks zur Verfügung gestellt wurde.

An der Auswertung waren in den vergangenen sieben Monaten rund 60 Journalisten des Recherchenetzwerks European Investigative Collaborations (EIC) beteiligt.

In seiner neuen Titelgeschichte «Die Geldmeister» befasst sich der «Spiegel» mit der Steuerpraxis europäischer Topfußballer. In den nächsten Wochen will das Nachrichtenmagazin weitere Beiträge dazu veröffentlichen.

von dpa

erstellt am 02.Dez.2016 | 23:05 Uhr