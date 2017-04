Bester Deutscher seit 2011 : Lukas Dauser Siebter im Mehrkampf bei Turn-EM

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Vor über 4000 Zuschauern erkämpfte der 23-jährige Unterhachinger 82,199 Punkte und erzielte das beste EM-Ergebnis eines deutschen Mehrkämpfers seit dem Sieg von Philipp Boy vor sechs Jahren in Berlin. Vor vier Jahren hatte Andreas Toba gleichfalls Platz sieben erreicht.

Dausers Trainingsgefährte Philipp Herder aus Berlin, der im Vorkampf noch knapp vor ihm gelegen hatte, beendete den Sechskampf ohne größeren Patzer auf einem ausgezeichneten achten Rang (81,305).

Seinen EM-Titel von 2015 in Montpellier verteidigte Oleg Wernjajew dank 85,866 Punkten mit Erfolg, auch wenn sich der Ukrainer diesmal am Boden einen Sturz erlaubte und am Barren unsicher wirkte. Es war das insgesamt fünfte EM-Gold für den Barren-Olympiasieger. Mehrkampf-Silber holte sich der Russe Artur Dalalojan (85,498) vor James Hall (Großbritannien/84,664).

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 15:21 Uhr